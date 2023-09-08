Финансист допустил укрепление доллара до 100 рублей

Курс доллара может вновь подняться до 100 рублей до октября 2023 года на фоне недостаточного притока валюты на российский рынок. Такой прогноз дал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, период сезонной слабости рубля традиционно продолжается с июня по октябрь и объясняется массовым отъездом россиян в отпуск. Как только этот период закончится, спрос на иностранную валюту в России сократится, и рубль, скорее всего, перейдет к укреплению до 80-90 рублей за доллар к концу 2023 года.

Кроме того, в конце квартала наступит налоговый период — экспортоориентированным компаниям нужно будет обменять валютную выручку на рубли для уплаты налоговых сборов, в результате чего увеличится объем предложения валюты на бирже, заключил аналитик.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев назвал «справедливым» курс рубля меньше 90 за доллар. В настоящее время российская валюта является во многом недооцененной и дешевой. На нее оказывает давление неравномерное распределение финансовых потоков от экспорта и импорта. В итоге сейчас рубль котируется примерно на 10 процентов дешевле, чем должен стоить.

6 сентября Центробанк анонсировал увеличение ежедневной продажи валюты почти в 10 раз — с 2,3 до 21,4 миллиарда. С 14 по 22 сентября регулятор планирует реализовать валюту на общую сумму 150 миллиардов рублей. Как ожидают эксперты, эта мера поможет остановить ослабление российской валюты.