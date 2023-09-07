Курс юаня упал до минимума за 15 лет

Юань рухнул до минимума за 15 лет
После выхода данных по внешней торговле Китая за август, которые засвидетельствовали сохранение проблем во второй экономике мира, курс китайского юаня рухнул до минимума по отношению к доллару с 12 декабря 2007 года, сообщает Financial Times.
Континентальную торговую сессию китайская валюта завершила на уровне 7,3279 юаня за доллар. С начала года юань потерял почти шесть процентов, присоединившись к списку слабейших в плане динамики азиатских валют.
Снижение экспорта и импорта оказалось не столь сильным, как ожидали прогнозы, однако и его хватило, чтобы обесценить усилия, предпринятые государственными банками Китая для укрепления национальной валюты. Так, экспорт упал на 8,8 процента в годовом выражении (9,2 процента в прогнозе), а импорт — 7,3 процента (9 процентов).
Эксперты объясняют ослабление юаня как силой доллара США, так и смягчением денежно-кредитной политики, с помощью которой Пекин хочет перезапустить восстановление экономики, которое оказалось гораздо хуже прогнозов.
К настоящему времени китайские власти по-прежнему воздерживаются от масштабных стимулирующих мер, которые могли бы вдохновить инвесторов. Однако аналитики не исключают, что такая нерешительность является следствием гигантского скрытого долга, который не отражается в отчетности, но ставит под угрозу финансовую стабильность и может привести к полноценному кризису.
Ранее сообщалось, что российский рубль вошел в тройку худших валют мира по отношению к доллару вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.