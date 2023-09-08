Большинство счетов россиян на бирже оказались пустыми

Увеличение общего количества брокерских счетов в России не изменяет реальную ситуацию, потому что две трети из них пустые, а у четверти там лежит менее 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка передает «Коммерсантъ».

Регулятор отмечает, что во втором квартале общий объем активов вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, до восьми триллионов рублей. Однако больше миллиона рублей находится на счетах только у одного процента инвесторов.

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров заметил, что из предыдущих обзоров можно было сделать похожий вывод. Почти всеми активами, 90-95 процентами, распоряжаются владельцы 3,5 процента счетов.

По его словам, в России по-прежнему крайне малый процент людей имеют реальные сбережения. Отчасти они попадают на фондовый рынок, и более простое открытие брокерских счетов поспособствовало этому процессу.

Однако, заметил эксперт, практика, когда вместе с открытием банковского счета создают и брокерский, плодит формальных инвесторов. Многие из них даже не понимают, что у них есть такой счет, или же ради интереса кладут туда менее 10 тысяч рублей.