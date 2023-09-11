Стоимость дизельного топлива на бирже обновила рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в понедельник превысила 71 тыс. рублей за тонну, в очередной раз обновив рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Дизельное топливо подорожало на 1,39%, до 71,047 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, до 67,602 тыс. рублей за тонну. В то же время цена Аи-95 снизилась на 0,52%, составив 76,395 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась в ходе торгов существенно, на 7,11%, до 66,195 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,54%, до 35,736 тыс. рублей за тонну.