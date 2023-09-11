Орешкин: пик ослабления рубля пройден

Помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о прохождении пика ослабления курса национальной валюты РФ. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

Орешкин отметил, что в ближайшем будущем на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросшей стоимости экспортной продукции.

По словам помощника президента, с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики это сформирует избыток валюты на рынке.

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Валютный рынок отреагировал на шаг регулятора. Сразу после оглашения решения иностранная валюта начала демонстрировать рост по отношению к рублю. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.