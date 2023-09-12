Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля. Соответствующее заявление было сделано на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По словам Путина, данный вопрос требует кропотливого исследования Центробанка, правительства РФ, а также финансовых властей.

«Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет.

Кроме того, российский лидер заявил, что повышение ставки в РФ до 12% было вынужденным решением регулятора.

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Валютный рынок отреагировал на шаг регулятора. Сразу после оглашения решения иностранная валюта начала демонстрировать рост по отношению к рублю. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.

С понедельника курс доллара, евро и китайского юаня перешел к снижению на Московской бирже. Во вторник, 12 сентября, в ходе торгов курс доллара падал до 92,45 рубля, евро – до 99,41 рубля, юная – до 12,65 рубля.