Моравецкий: «Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно»
Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном вне зависимости от решения чиновников Еврокомиссии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он подтвердил, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины, если ЕК не пойдет на этот шаг.
«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он.
Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус поддержал Моравецкого и выступил за официальное оформление этой позиции. По его мнению, правительство должно принять постановление, которое подтвердит запрет на ввоз зерна с Украины после 15 сентября.
Напомним, что весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позднее они отменили это решение, позволив Еврокомиссии установить эмбарго на поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сперва запрет действовал до 5 июня, а после его продлили до 15 сентября.
Сейчас вышеперечисленные страны добиваются продления запрета. При этом представители 22 государств Евросоюза выступили против продления эмбарго. Как сообщали СМИ, наиболее критическое отношение к нему проявили Франция и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлением, что Киев категорически против дальнейших ограничений и готов отстаивать свои права в судах и международных организациях.