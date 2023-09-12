Моравецкий: «Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно»

Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном вне зависимости от решения чиновников Еврокомиссии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он подтвердил, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины, если ЕК не пойдет на этот шаг.

«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он.

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус поддержал Моравецкого и выступил за официальное оформление этой позиции. По его мнению, правительство должно принять постановление, которое подтвердит запрет на ввоз зерна с Украины после 15 сентября.

Напомним, что весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позднее они отменили это решение, позволив Еврокомиссии установить эмбарго на поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сперва запрет действовал до 5 июня, а после его продлили до 15 сентября.