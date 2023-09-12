Эксперт назвал факторы, которые поддерживают курс рубля

Рост цен на нефть, а также действия Центробанка, в том числе меры по ограничению оттока капитала, являются сейчас основными факторами, которые поддерживают курс рубля. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Как отметил эксперт, цены барреля нефти Urals выросли с 45 долларов в марте до 76 долларов в сентябре. Ранее и другие эксперты подчеркивали, что это приведет к притоку валюты в Россию и укреплению курса рубля.

Михеев считает, что важную роль играют и меры финансовых властей. Среди них он привел повышение ключевой ставки до 12%, зеркалирование покупок валюты в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила и продажи из него валюты для инвестиций в активы, которые находятся в списке разрешенных.