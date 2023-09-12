Борис Титов рассказал о новых рисках для российских виноделов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что российские производители вина в будущем могут столкнуться с проблемами в поставках пробок для бутылок. Об этом он рассказал в эфире РБК.

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По его словам, пока португальские поставщики пробок лояльны к российским компаниям, несмотря на санкции. Однако в перспективе здесь возможны сложности. В то же время с поставками оборудования для виноделия сейчас нет проблем — есть альтернативы в Китае и Индии. Кроме того, подтягиваются российские производители, отметил Титов.

Он также сообщил, что отечественные виноделы не зависят от импорта винограда — используется российский виноград, а закон запрещает называть вином напиток из импортного сырья. Титов ранее был совладельцем крупнейшего производителя игристых вин в России — компании "Абрау-Дюрсо". В прошлом году она увеличила продажи на 18%, до 54 млн бутылок.