Южная Корея ограничит импорт угля из РФ

Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом заявил руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов.

«Пять государственных энергокомпаний Южной Кореи будут вынуждены перенести импорт примерно 1 млн тонн российского энергетического угля на 2024 год. Ранее они уже заключили контракты с российскими угольщиками на отгрузку 14 млн тонн до конца текущего года», — передает «Коммерсант» мнение эксперта Котова.

По его словам, пока ограничения носят неформальный характер. Он добавил, что Южная Корея может выбрать санкционный сценарий Японии, предусматривающий полный запрет на закупку российского угля.

Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.

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