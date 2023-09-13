Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск. Соответствующая информация появилась на сайте биржи.

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30», — объяснили свое решение «РБК Инвестициям» в пресс-службе торговой площадки.

Сейчас проводится диагностика системы, уточнили в пресс-службе. Биржа проинформирует о возобновлении торгов дополнительно.

Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Фьючерсы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель обязан выкупить базовый актив, а продавец — поставить его в оговоренном количестве. Опционы предполагают, что в дату исполнения контракта покупатель имеет право выбора: выкупить базовый актив или отказаться от сделки. При этом продавец опциона всегда обязан поставить базовый актив, если покупатель согласился на сделку.