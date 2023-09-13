Мосбиржа перенесла возобновление торгов на срочном рынке

Мосбиржа сообщила, что возобновит торги на срочном рынке в среду в 13:30 мск. Такое решение биржа приняла «после дополнительных консультаций с участниками».

Изначально торги должны были возобновситься в 13:00 мск. Биржа сообщила, что система торгов срочного рынка восстановлена по состоянию на 4.45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск, и доступна для снятия заявок.

Торги были остановлены с 9:30 мск. На бирже объяснили, что такое решение принято из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка. Биржа сразу приступила к диагностике системы.