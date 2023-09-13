Эксперт заявил, что рубль начал терять позиции перед заседанием ЦБ

«Судя по всему, в первой половине месяца ликвидность биржевого рынка остается крайне низкой, предложение валюты со стороны экспортеров отсутствует, и любое усиление спроса на “токсичную” валюту сразу же находит свое отражение в заметном ослаблении рубля. В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет представлять интерес прежде всего с точки зрения влияния на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Ситуация на рынке относительно стабильна, однако баланс крайне неустойчив. Не исключено, что финальный выбор решения Банка России по ставке сформируется под влиянием курсовой динамики за оставшиеся до заседания дни», – рассказал Кравченко.