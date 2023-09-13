Эксперт заявил, что рубль начал терять позиции перед заседанием ЦБ
Рубль начал терять свои позиции накануне следующего заседания Центрального Банка России (ЦБ), которое запланировано на 15 сентября. Об этом сообщил Рамблеру начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Кравченко напомнил, что 13 сентября доллар и евро смогли вернуть значительную часть потерь, которые произошли в конце прошлой недели. Так, доллар торговался на уровне 96,25 рублей, а евро оставался на уровне 103,25-103,5 рублей. При этом минимум предыдущего дня для доллара составлял 92,4 рубля, а для евро уже 99,4 рублей.
По мнению эксперта, ситуация на валютном рынке в ближайшие несколько дней может серьёзно повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке. При этом ликвидность биржевого рынка, как считает Кравченко, остаётся на низком уровне.
«Судя по всему, в первой половине месяца ликвидность биржевого рынка остается крайне низкой, предложение валюты со стороны экспортеров отсутствует, и любое усиление спроса на “токсичную” валюту сразу же находит свое отражение в заметном ослаблении рубля. В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет представлять интерес прежде всего с точки зрения влияния на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Ситуация на рынке относительно стабильна, однако баланс крайне неустойчив. Не исключено, что финальный выбор решения Банка России по ставке сформируется под влиянием курсовой динамики за оставшиеся до заседания дни», – рассказал Кравченко.
При этом эксперт добавил, что в последние несколько дней в банковский сектор вернулось состояние профицита ликвидности. По мнению Кравченко, это произошло из-за проведённых депозитных операций «тонкой настройки».
«Вместе с тем за счет дополнительного абсорбирования ликвидности на депозиты в ЦБ межбанковская ставка Ruonia накануне символически превысила ключевую ставку Банка России на 1 б.п. Положительный спред между Ruonia и ставкой ЦБ сформировался впервые с 14 августа (перед внеплановым повышением ключевой ставки до 12%)», – подытожил он.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. В регуляторе не исключили, что следующее повышение ключевой ставки состоится уже 15 сентября.