В Госдуме исключили повышение ключевой ставки ЦБ

«Лично я не думаю, что завтра они (ЦБ – прим.ред) примут решение увеличить [ставку], но это не значит, что ставка не будет повышена в этом году. Пока рынок переваривает предыдущее повышение ключевой ставки, как делается коррекция в кредитной сфере, по процентам по депозитам в банках», – отметил депутат, добавив, что государство сейчас борется с ростом реальной инфляции.