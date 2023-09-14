Украина продолжила сокращать поставки зерна на мировые рынки

Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2 процента по сравнению с июлем. Об этом сообщает РИА Новости, анализируя данные украинских минсельхоза и таможни.
Таким образом, в августе поставки сократились до 2,25 миллиона тонн. В годовом выражении падение составляет 24 процента. На фоне волатильности цен на зерновом рынке доходы Украины от экспорта зерна остались на прежних уровнях — 385 миллионов против 380,4 миллиона долларов месяцем ранее. При этом за год они сократились на 35 процентов.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша начали аграрную войну из-за планов Варшавы запретить импорт украинского зерна. Так, в МИД Польши заявили, что украинское давление по агроимпорту «переходит границы».
12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. По его словам, Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине.