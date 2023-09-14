Украина продолжила сокращать поставки зерна на мировые рынки

Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2 процента по сравнению с июлем. Об этом сообщает РИА Новости, анализируя данные украинских минсельхоза и таможни.

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Таким образом, в августе поставки сократились до 2,25 миллиона тонн. В годовом выражении падение составляет 24 процента. На фоне волатильности цен на зерновом рынке доходы Украины от экспорта зерна остались на прежних уровнях — 385 миллионов против 380,4 миллиона долларов месяцем ранее. При этом за год они сократились на 35 процентов.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша начали аграрную войну из-за планов Варшавы запретить импорт украинского зерна. Так, в МИД Польши заявили, что украинское давление по агроимпорту «переходит границы».