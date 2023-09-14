Акции «Соллерс» резко упали

После попадания российского автоконцерна «Соллерс» под санкции США его акции ускорили падение до почти 12 процентов. В моменте котировки падали до отметки в 1102 рубля, что на 11,92 процента ниже уровня предыдущей сессии, сообщает РБК-Инвестиции.

При этом своего минимума котировки достигли еще до появления информации о включении «Соллерс» в санкционный список США. Так, в 12:24 по московскому времени стоимость ценных бумаг опустилась до уровня 1075,5 рубля, что на 14,03 процента ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Однако ближе к вечеру котировки незначительно отыграли дневное падение. По состоянию на 18:14 ценные бумаги компании торговались по 1139 рублей.

О включении «Соллерс» в санкционный список Минфина США стало известно 14 сентября. В новый ограничительный перечень вошли еще несколько десятков предприятий, включая «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Под санкции попал и производитель автомобильных комплектующих «Итэлма».