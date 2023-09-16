В Киеве удивились жесткой риторике Польши по украинскому зерну

Украинские власти не ожидали, что в сложившихся для них условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада".

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Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы.

"Украина и Польша являются большими аграрными странами и большими рынками. У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер ожидает, что в "отдельных столицах" поймут, что такие действия нарушают европейские нормы.

"Любые заявления об односторонних ограничениях нарушают Конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны, восприняты, относительно них не может быть никаких переговоров", - указала она.

В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, которое действовало до 15 сентября, но потребовала от Киева представить план действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался в июле. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву.