Правительство может ограничить экспорт топлива для сдерживания роста цен

Правительство обсуждает два варианта ограничений экспорта топлива для сдерживания роста цен на бензин и дизель, и предотвращения их дефицита в некоторых регионах. Речь идет о временном запрете экспорта нефтепродуктов, на период сельскохозяйственных работ, или повышении экспортной пошлины до 250 долларов за тонну. Об этом "РГ" сообщил источник в отрасли после совещания у вице-премьера РФ Александра Новака по вопросам стабилизации цен на внутреннем топливном рынке.

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Введение экспортных пошлин в 250 долларов за тонну было бы равносильно запрету экспорта (с 1 октября пошлина на светлые нефтепродукты - 7,1 долларов за тонну), но в случае принятия этого варианта предусматривается, что таможенный платеж вернется экспортерам, если они поставят на внутренний рынок определенный объем нефтепродуктов, который определит правительство.

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Параметры обязательных поставок на внутренний рынок пока неизвестны, но уже можно сделать вывод, что этот вариант будет более выгоден нефтяникам, в первую очередь, крупным компаниям, которые могут на время заморозить большие средства, и производителям бензина, поскольку на экспорт отправляется сравнительно небольшая доля от его выпуска, основную часть поглощает внутренний рынок.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, конечно, разумней и симпатичней идея использовать финансовые стимулирующие инструменты, то есть повышение экспортной пошлины с возможностью возврата для тех, кто в нужном объеме поставляет нефтепродукты на российский рынок. Но есть сомнения в эффективности этой меры. Рост цен связан с двукратным сокращением с 1 сентября выплат нефтяникам по демпферу (компенсация из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по цене ниже экспортной). Проблема в этом. А у нас зацикленность на объемах, которая немного гротескна. Мы хотим стимулировать поставки топлива на внутренний рынок, и, считается, что тогда за счет конкуренции равновесная цена будет снижаться. Но в России не совсем конкурентный рынка топлива в его классическом виде. И дело то не в объемах, а в демпфере, мне кажется, стоило бы вернутся к этой теме, считает эксперт.

То есть в случае введения заградительных пошлин, пусть и возвратных, налоговая нагрузка на нефтеперерабатывающую отрасль не снизится, а в моменте даже возрастет. С учетом снижающегося курса рубля (а налоги и пошлины, даже временные, платятся в рублях) роста котировок барреля и экспортных цен на нефтепродукты, цены на топливо получится стабилизировать только за счет затоваривания рынка, чтобы предложение сильно опережало спрос. Едва ли экономически такая модель экономически эффективна. Но есть еще временный запрет экспорта.

Как отмечает эксперт Институт развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, экспорт никогда не имел высокую значимость для производителей бензина. В период с 2016 по 2021 год доля его экспорта в структуре производства ни разу по итогам года не превышала 14%. А вот экспорт дизельного топлива (ДТ) позволял снизить профицит внутренних мощностей. В период с 2016 по 2021 год его доля экспорта в структуре производства варьировалась от 50% до 57%. При этом важно не забывать, что в последние месяцы Россия сокращает экспорт нефтепродуктов вслед за сокращением добычи и экспорта нефти: по оценке S&P Global Platts, наш морской экспорт нефтепродуктов в период с марта по август 2023 года снизился на 780 тыс. баррелей в сутки, до 2,27 млн баррелей.

Конечно, после эмбарго стран ЕС и G7 на импорт нашей нефти в декабре 2022 года и нефтепродуктов в феврале 2023 года структура экспорта поменялась, но не настолько сильно, чтобы создать дефицит на нашем рынке. Весной (тоже горячее время сельхоз работ) этого года, когда наш экспорт бил рекорды, цены на топливо и в опте были очень далеки от сегодняшних рекордных уровней, а в рознице до мая были даже ниже, чем в прошлом году.

С точки зрения Симонова, полный, пусть и временный, запрет экспорта может иметь какой-то краткосрочный эффект, но последствия будут крайне драматичными. В перспективе, мы увидим дефицит на рынке, снижение качества топлива и падение бюджетных доходов. Кроме того, мы потеряем только складывающиеся новые рынки сбыта. Фактически то, за что целый год мы боролись, перенаправляя экспортные потоки нефтепродуктов, находя новую логистику, новых клиентов.

Для российского топливного рынка характерны две ключевые проблемы: рост оптовых цен, который транслируется в стоимость топлива в рознице и дефицит топлива в регионах, от которого особенно сельскохозяйственные производители, поясняет Родионов. Эти проблемы не решаются экспортными ограничениями.