На Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана», — заявил он.

При этом Галущенко подчеркнул, что для Киева достижение этой цели является вопросом национальной безопасности.

До этого Венгрия отказалась от поставок российского ядерного топлива для АЭС «Пакш-2» в пользу Франции.

Орбан отметил, что одной из задач венгерского правительства на предстоящие годы является достижение энергетической самодостаточности, в том числе через уменьшение зависимости от российского ядерного топлива.