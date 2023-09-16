Украина захотела вытеснить Россию с рынка урана

Украина наращивает производство урана, сотрудничая с западными странами, и планирует вытеснить Россию с мирового рынка. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По его словам, Россия продолжает контролировать значительную часть глобального рынка, что мешает введению санкций против атомной отрасли страны. Однако альтернативой российскому ядерному топливу может стать украинское, успехи в производстве которого уже есть, подчеркнул Галущенко. Несколько дней назад сотрудники Ровенской АЭС впервые загрузили в реактор типа ВВЭР-440 ядерное топливо производства американской компании Westinghouse при участии экспертов украинского «Энергоатома».

Министр добавил, что сейчас Украина вместе с рядом европейских стран работает над введением санкций против российской атомной отрасли. Соответствующие документы уже подписаны, заключил он.