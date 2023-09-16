Экономист назвал "ударом в спину" решение соседей Украины о ввозе зерна

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал решение венгерских, польских и словацких властей о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом он заявил на видео в своем YouTube-канале.

«Можно сказать, что Польша, Венгрия и, к сожалению, маленькая Словакия <...> ударили Украину в спину», — сказал он.

По его словам, Украина «оказалась в тяжелейшем положении» и украинское руководство оказалось к этому не готово.

Накануне Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран ЕС, граничащих с Украиной, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

При этом министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет на ввоз зерна в Польшу введен в интересах самой Украины.