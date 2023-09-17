США импортировали рекордный объем удобрений из России

Предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом году и составлял 900 млн долларов, за год стоимость экспорта выросла на 5%, передает РИА «Новости» .

Россия была вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 млрд долларов. В ТОП-5 вошли также Саудовская Аравия (484,4 млн долларов), Израиль (216 млн долларов) и Катар (214,2 млн долларов).