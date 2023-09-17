Правительство Франции разрешит продавать топливо дешевле себестоимости

Правительство Франции планирует разрешить продажу топлива с убытком для себя, чтобы сдержать инфляцию в стране. Об этом в интервью газете Le Parisien заявила премьер-министр Элизабет Борн.

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Решение приостановит действие закона 1963 года, запрещавшего продавать топливо ниже себестоимости. По словам Борн, эта мера будет ограничена по времени — «несколькими месяцами».

«Благодаря этой беспрецедентной мере мы получим ощутимые результаты для французов без субсидирования топлива», — сказала Борн.

Французское правительство ищет новые способы борьбы с инфляцией. Ранее оно уже тратило огромные бюджетные средства на субсидирование цен на топливо для населения. Однако в текущих условиях экономического кризиса, усугубленного санкциями против России из-за СВО на Украине, повторять такие меры нецелесообразно, отмечает издание.