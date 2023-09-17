Россиянам назвали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

После повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента. Такие показатели в интервью «Газете.Ru» Юлия Коваленко.

По мнению экономиста, на первый месяц банки могут предлагать кредиты «со скидками», а также оформить кешбэк.

«Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15 процентов, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — спрогнозировала эксперт.

Коваленко также высказалась насчет ставки по вкладам. Она предполагает, что ставки будут начинаться от 13 процентов годовых. Однако по депозитам на долгий срок показатели будут чуть меньше — скорее всего, они составят 11-12 процентов.