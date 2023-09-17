LVMH заявила о снижении спроса на шампанское после пандемии

Крупнейший производитель шампанского Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) фиксирует слабеющий спрос на свои престижные бренды в 2022 году после бурного роста популярности в 2021-2022 годах. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения вин и спиртных напитков концерна Филипп Шаус.

© Газета.Ru

По его словам, ранее наблюдалась «всеобщая жажда развлечений» после длительных карантинов. Однако в этом году спрос на шампанское для домашнего потребления снижается. В то же время спрос в ночных клубах и ресторанах, например на греческих островах и итальянской Ривьере, остается высоким.

Производство шампанских марок, включая Dom Pérignon, приносит 7,5% выручки LVMH. Однако в I полугодии органические продажи подразделения упали на 3% из-за спада в США

При этом руководитель выразил уверенность, что спрос в ночных заведениях и ресторанах высокого уровня останется высоким. «Мы не ищем возможности для покупки новых алкогольных брендов, наш портфель сильный», - добавил топ-менеджер. По его мнению, консолидация в регионе Шампань продолжится.