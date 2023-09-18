Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник вновь обновила исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена летнего дизельного топлива также поставила рекорд, впервые превысив 74 тыс. рублей, а авиакеросин подешевел на 10%.

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,09%, до 70,508 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Стоимость бензина Аи-95 уменьшилась на 1,07%, до 75,588 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизеля и топочного мазута также обновила рекордные значения. Так, летний дизель подорожал на 1,27%, до 74,694 тыс. рублей за тонну, мазут - на 0,79%, до 37,529 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина упала на 10%, до 67,286 тыс. рублей за тонну.