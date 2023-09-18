Шведская крона упала до исторического минимума по отношению к евро

Шведская крона установила новый антирекорд - к полудню ее курс к евро составил 11,98. Предыдущий пиковый показатель был зафиксирован 21 августа, когда на бирже за евро давали 11,96 кроны.

Как сообщает агентство ТТ, по отношению к европейской валюте за этот год крона потеряла 7%, а за последние десять лет - почти 40%.

Подешевела она также и к доллару. Сейчас ее курс равен 11,22 кроны за доллар. С начала года шведская валюта уступила американской 7,5%. Исторический рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда курс составил 11,50 кроны за доллар.

На фоне рекордного ослабления курса кроны многие экономисты и политики вновь стали говорить о возможности перехода страны на евро. Бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон (Социал-демократическая рабочая партия, СДРПШ) в интервью Sveriges Radio несколько дней назад заявил, что евро обязательно станет валютой Швеции. Бывший глава кабинета, который выступал за это на референдуме 2003 года, также считает, что должна быть возможность изменить валюту без нового голосования. Однако представитель СДРПШ Микаэль Дамберг пояснил, что партия в настоящее время не видит причин пересматривать результаты референдума 2003 года и что Швеция должна оставаться вне еврозоны.