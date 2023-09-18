Эксперт рассказала о ситуации на фондовом рынке

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала «Рамблеру» о ситуации на фондовом, валютном и нефтяных рынках.

Эксперт напомнила, что торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который опустился ниже краткосрочной поддержки 13 750 пунктов.

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Фиксация прибыли перед заседанием ФРС проходила, в частности, по акциям производителей чипов, отметила Кожухова.

«Макроэкономическая статистика при этом показала устойчивость американской экономики, позволяя ожидать новых повышений процентных ставок ФРС до конца текущего года», - подчеркнула аналитик.

Так, заметила эксперт, рост промышленного производства США в августе замедлился с 0,7% до 0,4% м/м (прогнозировалось +0,1%), предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за сентябрь увеличился с 65,5 до 66,3 пункта (прогнозировалось 66 пунктов), а индекс инфляционных ожиданий на ближайший год снизился с 3,5% до 3,1% (прогнозировалось +3,5%).

По ее данным, фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% в рамках коррекции. Ключевым событием предстоящей недели станет заседание ФРС, на котором не ожидается повышения процентных ставок. Тем не менее, подчеркнула Кожухова, регулятор может дать «ястребиный» сигнал на ближайшие месяцы.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, уточнила эксперт. Она добавила, что этот индекс растерял существенную часть внутридневного прироста и остается под среднесрочным нисходящим давлением.

Согласно прогнозам аналитика, на предстоящей неделе участники рынка будут ждать заседания Банка Англии, потребительскую инфляцию еврозоны и производственную инфляцию Германии, а также предварительные оценки деловой активности стран Европы за сентябрь.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики, отметила Кожухова. Биржи Японии закрыты на выходной день. Австралийский ASX 200 потерял около 0,7%. Китайские индексы повышаются в пределах 1% после лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных за август, опубликованных на прошлой неделе, а также снижения нормы обязательных Резервов Народным банком.

Гонконгский Hang Seng падает на 1,3% под давлением акций сектора недвижимости и опасений дефолтов в отрасли.

По данным аналитика, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 0,5% после повышения примерно на 4% на прошлой неделе.

Котировки начали неделю с обновления максимумов с ноября 2022 года и расположены выше $94 и $90 соответственно с ближайшими сопротивлениями $95 и $92

Цены на нефть Brent в целом, судя по всему, настроены на развитие роста в район $100 ввиду рисков дефицита предложения в 4-м квартале текущего года, а также возможного ускорения экономики Китая благодаря стимулирующим мерам, заметила Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу отступили от минимумов дня и выросли на 0,4% и 1% соответственно», - уточнила эксперт.

Индикатор Мосбиржи, однако, остается ниже сопротивления 3180 пунктов, что указывает на преобладание краткосрочных продавцов на рынке и риски повторного тестирования уровня 3100 пунктов, пояснила эксперт. Она добавила, что долларовый РТС удерживается выше 1000 пунктов благодаря стабилизации рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,80 руб., 103,20 руб. и 13,25 руб. соответственно.

ЦБ РФ на пятничном заседании ожидаемо повысил процентную ставку с 12% до 13%, оставив возможность для дальнейшего ужесточения политики до конца года, уточнила аналитик. Российская валюта отреагировала на новость сдержанно и в целом продолжает торговлю в узком диапазоне.