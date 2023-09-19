Times: цена нефти может превысить $100 за баррель

Цена на нефть вскоре может превысить $100 за баррель вследствие "неожиданного решения" прежде всего Саудовской Аравии и России продлить сокращение ее добычи при относительно низких запасах нефти и нефтепродуктов. Такое мнение экспертов приводит газета The Times на фоне превышения стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года.

"Необходим лишь некоторый рыночный шум, чтобы поднять цену выше $100 за баррель", - сказал он, отметив, что она "неуклонно растет с конца июня". "Саудовская Аравия и Россия прочно контролируют нефтяной рынок, - подчеркнул Шилдроп. - Мировой рынок либо сбалансирован, либо испытывает дефицит, а запасы нефти и нефтепродуктов по-прежнему низки". "Таким образом, у нас ограниченный рынок как с точки зрения поставок, так и запасов", - добавил эксперт.

По мнению аналитиков Citigroup, такие факторы, как погода и геополитика, "могут на короткое время подтолкнуть нефть к отметке выше $100", хотя они ожидают, что ее стоимость в конце года будет ниже. Согласно их прогнозу, цена марки Brent в четвертом квартале составит в среднем $84 за баррель, а год завершится в диапазоне от $78 до $82 за баррель, причем в следующем году снизится минимум до $70.