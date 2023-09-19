В Правительстве начали работать над укреплением рубля

Необходимые для выполнения поручения президента об укреплении рубля решения сейчас прорабатываются. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аппарате Правительства.

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы 18 сентября заявил, что кабмин и Банк России должны своевременно принять меры по укреплению рубля, соответствующие шаги нельзя откладывать.

В аппарате Правительства отметили, что «необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются».

Зампред председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко назвал назван наращивание объемов несырьевого российского экспорта и, соответственно, увеличение продажи валютной выручки в стране, наиболее эффективными мерами для укрепления рубля. Запретительные меры, в том числе ограничения на снятие валюты со счетов в российских банках, по его мнению, менее эффективны.

По словам экс-зампреда Центробанка Сергея Дубинина, вопрос продажи валютной выручки будет решаться на уровне договоренностей властей с экспортерами, то есть обязательные нормативы для компаний вводить не будут.

«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — сказал он.

Экс-зампред Центробанка Дубинин также не исключил, что регулятор введет ограничения по выводу капитала за рубеж.