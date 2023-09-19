В Правительстве начали работать над укреплением рубля
Необходимые для выполнения поручения президента об укреплении рубля решения сейчас прорабатываются. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аппарате Правительства.
Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы 18 сентября заявил, что кабмин и Банк России должны своевременно принять меры по укреплению рубля, соответствующие шаги нельзя откладывать.
В аппарате Правительства отметили, что «необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются».
Зампред председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко назвал назван наращивание объемов несырьевого российского экспорта и, соответственно, увеличение продажи валютной выручки в стране, наиболее эффективными мерами для укрепления рубля. Запретительные меры, в том числе ограничения на снятие валюты со счетов в российских банках, по его мнению, менее эффективны.
По словам экс-зампреда Центробанка Сергея Дубинина, вопрос продажи валютной выручки будет решаться на уровне договоренностей властей с экспортерами, то есть обязательные нормативы для компаний вводить не будут.
«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — сказал он.
Экс-зампред Центробанка Дубинин также не исключил, что регулятор введет ограничения по выводу капитала за рубеж.
Как писала «Парламентская газета», Владимир Путин ранее также заявил, что этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала беспрецедентное внешнее давление. Экономическую ситуацию в России он назвал в целом устойчивой и сбалансированной.