Глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита топлива в России

Введение экспортной пошлины на топливо, которое сейчас рассматривает правительство, пусть и приведет к временному наполнению рынка предложением, но в перспективе может вызвать дефицит, особенно если мера будет недостаточно хорошо просчитана, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленного энергетического форума TNF.

"Как механизм - заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки", - сказал Дюков.



"В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку", - добавил он.

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Дюков отметил, что сейчас в правительстве обсуждается несколько решений по стабилизации рынка топлива РФ. Возможное ограничение числа экспортеров топлива и создание соответствующего списка имеет право на существование, но нужен ее тщательный анализ для принятия итогового решения, считает глава "Газпром нефти".

"Если будет принято решение о формировании такого списка, то будем по каждому предприятию [НПЗ] решать индивидуально. При этом в любом случае приоритетом для нас всегда остается внутренний рынок", - подчеркнул он.

О ситуации на рынке

Ранее источник ТАСС в правительстве говорил, что кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Причем этот платеж вернется тем добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство прорабатывает ряд мер, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива. Например, планируется составить список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. По словам вице-премьера, на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива - право на экспорт будут иметь только заводы. Документ проходит финальную стадию согласования.

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