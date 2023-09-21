Правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление вступило в силу 21 сентября. В правительстве рассчитывают, что такое решение поможет насытить рынок топлива и снизить цены для российских потребителей.

Действие документа распространяется в том числе на бензин и дизельное топливо, приобретенные в ходе биржевых торгов. Постановление устанавливает ряд исключений, в частности, при поставках в страны Евразийского экономического союза по индикативным балансам в рамках межправительственных соглашений, при экспорте по международным межправительственным соглашениям, при вывозе топлива в Абхазию и Южную Осетию, при поставках в качестве гуманитарной помощи другим государствам, в ряде других случаев.