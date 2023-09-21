Инвестор объяснил временный запрет экспорта топлива из России

Временный запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива поможет снизить биржевые котировки, а вслед за ними и розничные цены на внутреннем рынке. Об этом в интервью RT рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«Цены на топливных биржах стабильно растут, вслед за ними дорожает и розница. Правительство уже некоторое время ищет механизмы, которые бы позволили сбалансировать топливный рынок. Собственно, для этого и ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля», — объяснил Сидоров.

По его мнению, котировки начнут падать достаточно быстро. Нефтяникам, по его словам, будет выгоднее продавать свою продукцию на внутреннем рынке.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Срок, на который будет действовать запрет, не уточняется. В ведомстве отметили, что соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.