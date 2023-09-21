ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на мясо свинины

21 сентября 2023 года СМИ процитировали заявление председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России с прогнозом роста цен на мясо свинины в ближайшее время.

Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.