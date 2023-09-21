В Сербии цена на газ для потребителей вырастет на 10%

"Совет Энергетического агентства Республики Сербия на заседании, состоявшемся 21 сентября 2023 года согласовали <...> новые цены на природный газ для общественного снабжения, которые будут применяться с 1 ноября 2023 года, - отмечается в заявлении. - Средняя цена природного газа для всех потребителей <...> увеличивается на 10% и составит 4,54 динара за кВт·ч (около 3,9 евроцента) без учета налогов и сборов или 5,02 динара (около 4,3 евроцента) включая налоги и сборы".