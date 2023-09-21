Россия приостановит продажу алмазов до конца октября

До конца октября Россия не будет продавать алмазы. Как официально сообщил индийский Совет по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), это было сделано по его просьбе с целью стабилизировать рынок, на котором наблюдается снижающийся спрос.

© BFM.RU

Индийский регулятор сообщил, что, согласившись на его просьбу, «Алроса» выразила уверенность в том, что этот стратегический шаг будет способствовать оживлению алмазного рынка. И что совместными усилиями глобальных организаций алмазной отрасли можно добиться эффекта, который принесет пользу рынку и всем его участникам, как со стороны спроса, так и со стороны предложения на фоне явного их несоответствия в последнее время, что вызывает серьезную озабоченность в отрасли. Сейчас, согласно статистике Кимберлийского процесса, Россия снижает экспорт необработанных алмазов. За 2022 год он уменьшился на рекордные 24%, до 36,7 млн карат. Но рынок алмазов вообще в последнее время лихорадит, говорит аналитик АО «Финам» Алексей Калачев:

Видео дня

Алексей Калачев аналитик АО «Финам» «Происходит несколько процессов на данном рынке. Интерес к драгоценностям несколько снижается, расчеты на то, что в Китае резко вырастет спрос, на то, что в США сохранится этот спрос, пока не очень оправдываются. На этом фоне часть рынка отжимают искусственные камни. Пока цены, вопреки ожиданиям, несмотря на снижение продаж в России, не растут. Они прилично снизились за последний год. Речь идет не о том, чтобы полностью исключить из рынка российские алмазы, это невозможно, потому что это четверть рынка в России. То есть их оставить, но вытеснить их в менее маржинальные области, при этом сохранив общий баланс рынка. Ограничить поступление российских алмазов напрямую на рынки G7 и ЕС. Происходит как бы изменение экспортных потоков».

Акции «Алросы» заметно росли с 2023 года, но с начала июля их стоимость начала постепенно снижаться. При этом нельзя сказать, что на этот тренд сообщение индийского регулятора оказало сильное влияние. И не исключен вариант, что «Алроса» в результате даже выиграет от временной приостановки экспорта, считает промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов:

Леонид Хазанов промышленный эксперт, доктор экономических наук «Если она останавливает на два месяца экспорт алмазов из России, тогда цены на них резко пойдут вверх. Никто быстро в такой короткий срок заменить «Алросу» не сможет. Если она возобновит продажи, когда цены будут высокие, ее доходы не упадут. Так что, с одной стороны, очень негативная ситуация для нее, с другой стороны, некритическая, она правильно делает. Пока неясно, каков план действий «Большой семерки» по запрету импорта российских алмазов, по контролю за их движением, с одной стороны. А с другой стороны, очевидно, что та же Индия боится потерять российские алмазы, потому что это грозит остановкой ее гранильных предприятий и потерей большого числа рабочих мест».