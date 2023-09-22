Глава Росатома отреагировал на сообщения об отказе Венгрии от российского топлива для АЭС

Глава Росатома Лихачев опроверг слухи об отказе Венгрии от российского топлива для АЭС
Сообщения о том, что венгерская сторона якобы может отказаться от российского топлива для атомной электростанции «Пакш» – это провокация, заявил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
Информация об отказе Венгрии от российского топлива – это провокационные слухи, заявил Лихачев в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что у Будапешта нет причин для отказа от топлива из России, поскольку оно эффективно «и очень привлекательно по цене».
Напомним, Лихачев посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Он сообщил, что первый бетон там планируется залить к 2025 году.