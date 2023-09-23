SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска похищенных $179 млн

Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что в правоохранительные органы Гонконга поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, по данному факту было задержано около 11 человек. Данную махинацию называют крупнейшей в истории Гонконга. Издание подчеркивает, что полицейские уже обратились за помощью в Интерпол и зарубежным платформам торговли виртуальными активами.