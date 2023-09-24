Украина предложила «формулу соглашения» с Польшей по зерну

Формула соглашения с Польшей «достаточно проста»: украинскому правительству следует думать об интересах польских фермеров, а польскому — о потребностях украинских аграриев, заявил в интервью порталу Onet замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Качка отметил, что Украина и Польша — аграрные страны, они не должны жить так, как будто между ними китайская стена. Следовательно, добавил он, Киеву и Варшаве необходимо успокоить рынки, снять ограничения.

На фоне этого, уточнил замминистра, Киев предложил формулу взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. Он пояснил, что согласно формуле, украинские экспортеры зерна будут подавать заявки в Минэкономики. Ведомство, в свою очередь, даст оценку качеству продукции, проанализирует ее перспективы на польском рынке. В том случае, если эксперты дадут положительное заключение, министерство проведет переговоры с польскими партнерами и договорится о поставках.

Напомним, что «продовольственный конфликт» между Польшей и Украиной обострился после излишне резких заявлений лидеров этих стран на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.