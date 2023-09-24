Дуда назвал причину введения эмбарго на украинское зерно
Правительство Польши ввело запрет на импорт зерна с Украины с тем, чтобы защитить своих фермеров, рассказал в интервью телеканалу TVP1 президент республики Анджей Дуда. Он подчеркнул, что власти страны не планируют отказываться от этого шага.
Дуда отметил, что считает правильным решение правительства Польши в области поставок зерна. Он пояснил, что власти страны были вынуждены ввести эмбарго, чтобы поддержать польских аграриев и защитить рынок.
По его словам, эмбарго на ввоз означает только то, что будет запрещена продажа украинского зерна на польском рынке. Вместе с тем, транзит зерна через Польшу по-прежнему возможен, уточнил президент.
По мнению Дуды, есть страны, которые нуждаются в продукции украинских фермеров. Он добавил, что необходимо принять все меры для отправки зерна в эти государства.
Напомним, что на фоне международной повестки Украина в 2022 году получила режим наибольшего благоприятствования в сфере поставок сельхозпродукции на мировые рынки.
На фоне этого Киев начал массовые поставки зерна, меда и других продуктов в Европу. Это нанесло сильный удар по аграрной отрасли стран Восточной Европы. Власти Польши, Болгарии и ряда других государств были вынуждены принять соответствующие меры.