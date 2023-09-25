Бельгия впервые разблокировала активы по коллективной заявке россиян

Казначейство Бельгии впервые разблокировало активы по коллективной заявке, поданной от управляющей компании (УК),— по 250 клиентам в целом более чем на $33 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соруководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука.

В сумму разблокированных активов вошли иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства. По словам Тимчука, среди клиентов, чьи активы были разморожены — как физические, так и юридические лица. Решение Минфин Бельгии принял в середине сентября 2023 года. Название УК Тимчук не раскрывает.

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Коллективные запросы на получение лицензии на разблокировку активов подавались профучастниками российского рынка в минфины Люксембурга и Бельгии в конце 2022 года и начале 2023 года. По большей части таких запросов решения до сих пор не приняты. Так, в УК «Первой» сообщили, что ответа от заявителя пока не получили, а в ФГ «Финам» рассказали, что единственное сообщение от него пришло о том, что обращение получено. Несколько участников рынка получили отказы — в частности, в Бельгии отклонили заявки УК «Альфа-Капитал» и «Цифра брокер».

Низкая скорость рассмотрения коллективных заявок может быть связана с большим количеством запросов в минфины Бельгии и Люксембурга и их нерасторопностью. По оценке партнера АБ НСП Александра Некторова, российские инвесторы подали несколько тысяч заявок (коллективных и индивидуальных).

Групповые заявки сложнее в реализации из-за большего количества интересантов в рамках заявки.

«Одним из требований (получения лицензии.— “Коммерсант”) является то, что активы должны остаться внутри ЕС. Одному человеку намного легче открыть счет в ЕС, чем сделать это для всех участников коллективной заявки»,— поясняет Андрей Тимчук.