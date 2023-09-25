Министр экономического развития России Максим Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения ситуации с рублём.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, уточнив, что речь не идёт о двух курсах.

Решетников отметил, что он говорит «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей».

«Но это исключительно наша позиция, мы её обсуждаем с ЦБ», — добавил глава ведомства.