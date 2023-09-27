Названы сроки снижения цен на топливо в России

Замминистра энергетики России Павел Сорокин оценил сроки, которые потребуются для уменьшения стоимости топлива в стране. По словам депутата Светланы Бессараб, выступая в Госдуме, чиновник высказал мнение, что снижение цен произойдет через неделю, сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, Сорокин сослался на необходимость времени для стабилизации цен, отметив, что в 19 регионах ГСМ уже подешевели в диапазоне от 1 до 17 процентов. Уточняется, что максимальное снижение зафиксировано в Татарстане, в основном же оно составило 5-7 процентов.

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России запретили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

После произошедшего на фоне этого резкого падения биржевой стоимости топлива цены снова начали расти. Представители рынка объясняют это увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену экспортных ограничений. Президент России обратил внимание правительства на удорожание топлива и выразил надежду, что меры кабмина дадут результат.