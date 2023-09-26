Валюта Афганистана стала самой прибыльной в мире

По данным агентства Bloomberg, специалисты провели анализ динамики курса национальной валюты Афганистана и отметили, что она стала одной из самых прибыльных во всем мире, несмотря на обстановку внутри государства.

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Укрепление афгани происходит благодаря финансовой политике движения «Талибан» (запрещено в России). Власти Афганистана ввели запрет на проведение операций с долларами и пакистанскими рупиями на территории страны, на вывоз американской валюты, а также на валютные онлайн-торги.

Кроме того, официальный Кабул ведет активную торговлю с соседними государствами и регулярно получает гуманитарную помощь.

Однако на этом фоне отмечается рост безработицы, а большинство сельских жителей не могут позволить себе купить товары первой необходимости. Общее ухудшение ситуации в стране приведет к скорой стабилизации национальной валюты.

Также эксперты полагают, что Афганистан рискует остаться без большей части гуманитарных поставок из-за расширения репрессивных мер в отношении женского населения.