Эксперт заявила об угрозе доллару из-за роста торговли России в юанях

Рост российской торговли в юанях на фоне украинского конфликта и западных санкций может подорвать влияние доллара США в мире. Такое мнение выразила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, "рост использования китайской валюты происходит за счет доллара США". Яворчик пояснила, что введение санкций против России дало "толчок странам к тому, чтобы задуматься о диверсификации валют выставления счетов, и в долгосрочной перспективе это может подорвать доминирующее положение доллара". По мнению эксперта, украинский конфликт способствовал переходу к "использованию китайского юаня в качестве валюты", однако и до его начала китайская валюта все чаще использовалась третьими странами, имеющими так называемые своп-линии с Народным банком Китая (ЦБ), то есть соглашение о взаимном обмене валют по фиксированным курсам.

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Бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ) Стивен Йен заявил 14 сентября в интервью газете Die Welt, что темпы дедолларизации в мире ускорились в 10 раз с начала специальной военной операции (СВО) на Украине по сравнению с показателями 15-летней давности. По его словам, большинство наблюдателей не замечают этого процесса, поскольку учитывают только номинальную стоимость долларовых резервов центральных банков на основе данных, публикуемых МВФ. По его оценкам, с 2016 года доллар потерял около 11 п. п. в своей доле в иностранных резервах.