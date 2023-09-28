Москва и Каир обсуждают закупку Египтом 1 млн тонн российской пшеницы

Контакты по закупке Египтом 1 млн тонн пшеницы из России идут по линии министерств сельского хозяйства и посольств двух стран. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Я не участвую в конкретных переговорах, но я знаю, что контакты идут и по линии министерств сельского хозяйства, и наших посольств, естественно", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат также указал, что у России и Египта "есть очень хороший опыт сотрудничества на этом направлении".
"Будем продолжать", - добавил Богданов.