Бензин и летний дизель подорожали на бирже

Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива в европейской части России растет второй день подряд. По итогам торгов в среду цены на эти виды топлива выросли почти на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,86%, до 57,647 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,98%, до 60,012 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 1,92%, до 62,742 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) на торгах во вторник подорожало на 2,56%, до 72,433 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут подешевел на 1,7%, до 36,78 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 1,7%, до 27,003 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,49%, до 21,547 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%.