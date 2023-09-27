Митин назвал приоритетную задачу для рыбхозяйства

Митин назвал насыщение внутреннего рынка приоритетной задачей для рыбхозяйства
В нынешней геополитической ситуации насыщение внутреннего рынка становится приоритетной задачей рыбохозяйственной отрасли, а для этого нужно принять комплекс мер по повышению качества и ассортимента отечественного рыбной продукции. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
В ходе VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий он отметил, что для решения проблемы насыщения российского рынка «необходимы разработка и принятие комплекса мер, направленных на повышение качества и ассортимента отечественной рыбной продукции, ее популяризацию и стимулирование ее потребления»».
Как передает пресс-служба Совета Федерации, Митин подчеркнул, что парламент уделяет большое внимание развитию рыбопромышленного комплекса страны и его правовому регулированию, а принятые в последние годы документы и совершенствование нормативно-правового регулирования и господдержки создали условия для роста производственных показателей российского рыбохозяйственного комплекса и повышения его инвестиционной привлекательности.
«Совет Федерации поставил перед собой задачу — обеспечить на законодательном уровне гарантии для защиты интересов добросовестных пользователей рыболовными участками. Сохранить рабочие места в прибрежных регионах, учесть интересы арендаторов, вложивших средства в инфраструктуру на рыболовном участке — на решение этих задач были направлены усилия законодателей», — констатировал парламентарий.
По его словам, отечественный рыбохозяйственный комплекс показывает уверенный рост, при этом в отрасли происходит широкомасштабная модернизация и обновление рыбоперерабатывающих мощностей и рыболовных судов. Кроме того, как добавил Митин, внедряются новые технологии и реализуется программа по цифровизации отрасли.
Как писала «Парламентская газета», в марте текущего года в Минсельхозе объясняли необходимость внести изменения в план по увеличению потребления рыбы сложной экономической ситуацией и санкциями. В конце августа в кабмине отказались от задачи по увеличению потребления рыбы до не менее 25 килограммов в среднем на человека в год. Отмечается, что такое решение было принято с целью привести госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года.
Между тем первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко днем ранее сообщил, что, если Япония ограничит поставки рыбной продукцию в Россию, то страна сможет заместить выпавшие морепродукты собственным производством. Он добавил, что соответствующая инфраструктура развивается на Дальнем Востоке.