Митин назвал приоритетную задачу для рыбхозяйства

В нынешней геополитической ситуации насыщение внутреннего рынка становится приоритетной задачей рыбохозяйственной отрасли, а для этого нужно принять комплекс мер по повышению качества и ассортимента отечественного рыбной продукции. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

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В ходе VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий он отметил, что для решения проблемы насыщения российского рынка «необходимы разработка и принятие комплекса мер, направленных на повышение качества и ассортимента отечественной рыбной продукции, ее популяризацию и стимулирование ее потребления»».

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Как передает пресс-служба Совета Федерации, Митин подчеркнул, что парламент уделяет большое внимание развитию рыбопромышленного комплекса страны и его правовому регулированию, а принятые в последние годы документы и совершенствование нормативно-правового регулирования и господдержки создали условия для роста производственных показателей российского рыбохозяйственного комплекса и повышения его инвестиционной привлекательности.

«Совет Федерации поставил перед собой задачу — обеспечить на законодательном уровне гарантии для защиты интересов добросовестных пользователей рыболовными участками. Сохранить рабочие места в прибрежных регионах, учесть интересы арендаторов, вложивших средства в инфраструктуру на рыболовном участке — на решение этих задач были направлены усилия законодателей», — констатировал парламентарий.

По его словам, отечественный рыбохозяйственный комплекс показывает уверенный рост, при этом в отрасли происходит широкомасштабная модернизация и обновление рыбоперерабатывающих мощностей и рыболовных судов. Кроме того, как добавил Митин, внедряются новые технологии и реализуется программа по цифровизации отрасли.

Как писала «Парламентская газета», в марте текущего года в Минсельхозе объясняли необходимость внести изменения в план по увеличению потребления рыбы сложной экономической ситуацией и санкциями. В конце августа в кабмине отказались от задачи по увеличению потребления рыбы до не менее 25 килограммов в среднем на человека в год. Отмечается, что такое решение было принято с целью привести госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года.