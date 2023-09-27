Глава одной из крупнейших энергетических компаний ЕС оценил ситуацию на рынке топлива

По оценке главы одной из крупнейших нефтегазовых компаний Италии Eni Клаудио Дескалци, ситуация на газовом рынке ЕС остается нестабильной. Об этом сообщает издание Askanews.

© Газета.Ru

По его словам, из-за сокращения закупок российского газа европейцам приходится переходить на более дорогой СПГ, и даже временные сбои с ним вызывают колебания цен.

«Ситуация остается волатильной. Несмотря на заполнение хранилищ, мы видим колебания из-за перехода на СПГ. Даже временные перебои с ним создают опасения», — сказал Дескалци.

Он отметил, что из-за дефицита в 150-160 млрд кубометров, после ухода России с рынка, Европе пришлось резко нарастить импорт СПГ. Дескалци добавил, что спрос на нефть продолжает расти и скоро достигнет 102 млн баррелей в день. А из-за нехватки газа в Европе выросло потребление угля.