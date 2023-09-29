Греф высказался против создания «мембраны» на валютном рынке

Греф считает, что создание "мембраны" на валютном рынке привело бы к ущербу для экономики
Глава Сбербанка Герман Греф назвал предложение создать "мембрану" на валютном рынке шагом назад и предупредил о возможном ущербе для экономики. Об этом он сообщил журналистам в ходе Международного форума "Эко Алтай. Нить природы".
"Нет, я не поддерживаю. Я считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости - это огромный ущерб для экономики", - сказал Греф.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним и внешним валютным рынком.
ЦБ выступил против подобной меры, указывая на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании "мембран" между внутренним и внешним валютными рынками.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов, в свою очередь, указал, что ведомство в этом вопросе солидарно с Банком России.